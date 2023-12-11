Член Зала хоккейной славы США Тони Гранато болен раком

Бывший игрок и тренер НХЛ Тони Гранато на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) заявил, что у него диагностирована неходжкинская лимфома.

«Мне хотелось бы обратиться к каждому индивидуально, но мне кажется, что это лучший способ поделиться новостями. Моя семья, вера и друзья будут моей силой, которая поможет мне в лечении. Я ценю всю любовь и поддержку, которую я уже получил», — заявил Гранато.

Член Зала хоккейной славы США Гранато забил 248 голов и сделал 244 результативные передачи в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». В обще сложности на счету экс-игрока 492 очка в 773 матчах.

Гранато был главным тренером «Колорадо Эвеланш» с 2002 по 2004 год. Позже он был помощником тренера в «Питтсбурге» и «Детройте».