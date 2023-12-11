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«Адмирал» расторг контракт с Назаревичем, нападающий сыграл за клуб четыре игры

«Адмирал» расторг контракт с Назаревичем, нападающий сыграл за клуб четыре игры
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«Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Антоном Назаревичем, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

За «моряков» воспитанник московского хоккея провёл четыре матча, в которых результативными баллами не отметился. Напомним, в начале сентября 25-летний нападающий перешёл из новосибирской «Сибири» в «Адмирал». Сибирский клуб получил денежную компенсацию.

Назаревич начал свой путь в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2021/2022 в составе московского «Динамо». За бело-голубых нападающий провёл шесть матчей, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1». После того сезона форвард перебрался в «Сибирь». За новосибирский клуб Назаревич провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и ещё две встречи в плей-офф, суммарно набрав 5 (2+3) очков при общем показателе полезности «+4».

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