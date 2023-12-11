Вратарь СКА Мойсевич оценил совместную работу с Серебряковым и Маттссоном

19-летний вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал совместную работу с голкиперами Никитой Серебряковым и Юханом Маттссоном в армейском клубе.

«Оба являются большими профессионалами. Наблюдаю за Никитой и Юханом на тренировках и во время матчей, стараюсь у них перенимать что-либо. В том числе неплохо было бы прибавить в гибкости и движении, как это получается у Серебрякова. Но здесь нужно брать во внимание его габариты – Никите в некоторых ситуациях действовать легче, нежели мне», — сказал Мойсевич в интервью Федерации хоккея Беларуси.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Мойсевич одержал одну победу. 19-летний голкипер отразил все 47 бросков по своим воротам.