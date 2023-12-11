Бердин прокомментировал идею сделать шлем для МВЗ, где было написано про аренду квартиры

Вратарь ХК «Сочи» Михаил Бердин прокомментировал идею сделать шлем для Матча звёзд КХЛ. Напомним, голкипер вышел в маске с надписью «Сниму квартиру в Сочи до апреля 2025, продам БМВ б/у небитая».

«Спасибо нашему отделу маркетинга за эту идею. Мы обсуждали, что можно интересного было придумать, и я рассказал, что у меня две проблемы. Первая: хочу продать машину. Вторая: найти хорошую квартиру в Сочи на длительный срок по адекватной цене. Вы же знаете, что сделать это в Сочи очень непросто. И я не знаю ни одного человека, кто был бы доволен жильём на побережье. Так что пишите мне, скидывайте свои варианты, я их обязательно рассмотрю (улыбается)», — цитирует Бердина пресс-служба ХК «Сочи».

Напомним, в регулярном сезоне-2023/2024 КХЛ 25-летний Бердин сыграл 31 встречу, в которых одержал девять побед с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,07. За свою карьеру Бердин, кроме «Сочи», выступал за СКА.