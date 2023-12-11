Спортивный директор «Металлурга» оценил первую половину сезона

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко подвёл итог первой половины сезона для магнитогорского клуба.

«Доволен ли первой частью сезона? Мы идём по потерянным на втором, а в таблице – на первом месте Востока. Конечно, я доволен. Когда рекомендовал Разина президенту клуба, знал, что будет результат и что мы будем вводить молодых игроков. Ребята у нас хорошие, перспективные, талантливые», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Магнитка» в нынешней регулярке сыграла 41 матч, в котором одержала 25 побед. С 55 результативными баллами в активе подопечные Андрея Разина возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.