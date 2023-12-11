Washington Post: в «Вашингтоне» не отвергают, что старение играет роль в «засухе» Овечкина

Журналистка Washington Post Бэйли Джонсон высказалась об отношении главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери к голевой «засухе» капитана команды Александра Овечкина. Российский нападающий не сможет забить уже 10 матчей подряд. Это худшая серия в карьере 38-летнего форварда. Ранее Овечкин не забивал так долго лишь один раз. Это произошло почти семь лет назад — в феврале-марте 2017 года.

«Карбери не отвергает идею о том, что старение может сыграть роль в «засухе» Овечкина, но он не тратил много времени на размышления об этом варианте. Его внимание сосредоточено на игроке, который находится рядом с ним, — и он пытается сделать всё возможное, чтобы Овечкин был настолько продуктивным, насколько нужно «Кэпиталз», — говорится в сообщении.