Гомоляко: вратарей «Металлурга» лихорадит, но к плей-офф они обретут стопроцентную форму

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил выступление вратарей магнитогорского клуба Артёма Загидулина, Ильи Набокова и Александра Судницина в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Нужно ли усиление вратарской линии под плей-офф? Усилений всегда хотелось бы. Но у нас в команде хорошие вратари. Бывает, их тоже лихорадит, но думаю, к плей-офф они обретут стопроцентную форму. И Загидулин, и Набоков, и Судницин как опытный парень помогает. Думаю, в плей-офф должно быть всё нормально», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Магнитка» в нынешней регулярке сыграла 41 матч, в котором одержала 25 побед. С 55 результативными баллами в активе подопечные Андрея Разина возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.