Гомоляко о расторжении контракта с Ди: результат прежде всего, а он его показать не может

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о расторжении контракта с нападающим Жан-Себастьеном Ди.

«Ди настолько разочаровал? Меня не успел разочаровать, потому что он приехал поздно, 30 августа, а 2 сентября мы уже играли первый матч. Он уже играл, но, возможно, был не в лучшей физической форме. Потом шесть игр не набирал очки, потом за восемь игр набрал шесть очков. Потом перелом ноги, месяц не играл, вышел – получил удар в голову. Последние три матча он сыграл мало, так скажем, не дали ему возможности проявить себя. Но у нас на данный момент результат прежде всего, и в данный момент он этот результат показать не может. Поэтому немного перестраховались, не стали ждать, решили расторгнуть. Спасибо ему и его агенту, что пошли нам навстречу, расторгли по обоюдному согласию. Будем ли искать легионера на его место? Мы ищем, и до этого искали, хотели попробовать взять четвёртого», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, за 18 проведённых встреч на счету Ди было три заброшенные шайбы и две результативные передачи.