Гомоляко объяснил нестабильную игру «Металлурга» в нынешнем сезоне

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко ответил на вопрос о волнообразных отрезках игры магнитогорского клуба в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Беспокоят ли волнообразные отрезки? Они, наверное, всех беспокоят. Наверное, хоккеисты немного не готовы к такому календарю, многие команды лихорадит. У нас ещё аэропорт не работал два с половиной месяца. Первые два месяца мы больше ездили на автобусах – летали в и из Челябинска. Сейчас аэропорт работает. Это не тревожит, в перерыве поработаем и с новыми силами будем пытаться держаться на первом месте», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, «Магнитка» в нынешней регулярке сыграла 41 матч, в котором одержала 25 побед. С 55 результативными баллами в активе подопечные Андрея Разина возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.