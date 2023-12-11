«В них всегда было немного ненависти». Ветеран «Чикаго» о противостоянии Овечкина и Кросби

36-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо высказался о противостоянии капитанов «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» Александра Овечкина и Сидни Кросби в начале их карьеры.

«С Сидом и Ови всегда было весело. Это были два лучших молодых игрока, и в них всегда было немного ненависти. Было видно, что они хотели показать себя друг другу. И это было здорово для игры. Сейчас они прониклись уважением друг к другу, но в то время, я помню, было довольно жарко. Те игры приобретали агрессивный и физический характер», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1372 встречах, в которых забросил 827 шайб, отдал 674 результативных передач и суммарно набрал 1501 очко при общем показателе полезности «+65». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли.

Кросби — двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член «Тройного золотого клуба».