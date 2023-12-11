Гомоляко: «Магнитка» превращается в «Северсталь»? Обмен Вовченко произошёл с моей подачи

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко ответил, не строит ли главный тренер «Магнитки» Андрей Разин аналог «Северстали», и прокомментировал обмен экс-форварда череповецкой команды Даниила Вовченко в магнитогорский клуб.

«Не превращается ли «Магнитка» в аналог «Северстали» Разина после обмена Вовченко? Каждый трансфер мы обсуждаем совместно. Вовченко я хотел, ещё когда Разин работал в «Северстали». Пытался его выменять, но он, конечно, его не отдал. А когда в этом году появилась возможность выменять Вовченко, это произошло не с подачи Разина, а с моей. Но я не против, что это будут игроки Разина. Ребята любят Андрея Владимировича, идут к нему, доверяют. Это же не совсем плохо, когда лучшие игроки «Северстали» будут играть с нашими лучшими в одной команде. Получается же сильная команда», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.