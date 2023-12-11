RMNB: сейчас Овечкин показывает свой лучший хоккей в сезоне

Автор издания RMNB Крис Серулло, комментируя игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2), заявил, что оптимистично смотрит на перспективы российской звезды, несмотря на его 10-матчевую серию без заброшенных шайб.

«Если говорить об Алексе Овечкине, то он не забивает в 10 матчах всего второй раз в карьере. Ови был в этой игре более незаметен, но я почему-то до сих пор не волнуюсь. Я чувствую, что сейчас он заметно показывает свой лучший хоккей в сезоне, несмотря на то что не может поразить ворота. Тем не менее нам очень хотелось бы увидеть это снова (как он забивает. — Прим. «Чемпионата»). Пожалуйста», — написал Серулло в своей статье.

Ранее Овечкин лишь однажды не забивал на протяжении такого продолжительного времени. С февраля по март 2017 года россиянин также не мог поразить ворота соперников в течение 10 матчей подряд.