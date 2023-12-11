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«Адам Фокс». Защитник «Торпедо» Конюшков — о своём кумире

«Адам Фокс». Защитник «Торпедо» Конюшков — о своём кумире
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков назвал хоккеиста, который является его кумиром в мировом хоккее.

«Есть игрок, за которым я пристально слежу, у него похожая на мою манера игры — это Адам Фокс (защитник клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»). Смотрю порой нарезки его игр, стараюсь подсмотреть некоторые его навыки и умения», — сказал Конюшков в интервью «Советскому спорту».

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету 20-летнего Конюшкова 20 (4+16) очков в 40 матчах за команду Игоря Ларионова. Он является воспитанником пензенского хоккея.

На данный момент нижегородцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 51 очко — столько же, сколько и у питерского СКА.

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