Издание The Hockey News, в одной из своих последних статей рассказало историю о том, как российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сводил своих одноклубников — защитника Джейка Миддлтона и капитана команды Джареда Сперджена — в уникальный ресторан на Манхэттене (Нью-Йорк).

«Защитник Джейк Миддлтон однажды в ноябре был на катке, и российская суперзвезда Кирилл Капризов удивил его вопросом.

«Ты когда-нибудь ел русскую еду?» – спросил Капризов.

«Нет», — ответил Миддлтон.

«Ты хочешь поехать в Нью-Йорк?» — поинтересовался Капризов.

«Несомненно», — сказал Миддлтон.

27-летний Миддлтон родом из маленького городка в Альберте и понятия не имел, чего ожидать. Он подумал, что, может быть, это будет что-то экстравагантное, возможно, даже какое-нибудь блюдо из сырой рыбы. То, с чем Миддлтон познакомился вечером в середине ноября, было настоящей находкой для российских хоккеистов НХЛ, ищущих настоящий домашний уют.

Капризов привёл Миддлтон и капитана Джареда Сперджена в Mari Vanna. Ресторан расположен в тихой части 20-й улицы Манхэттена. Снаружи он напоминает квартиру. Но зайдите внутрь, и вы перенесётесь на тысячи миль и на десятилетия назад во времени. Меню, от борща до вяленой селёдки, готовит и обслуживает русский персонал. Это настолько аутентично, насколько только игроки НХЛ могли найти в Штатах. Как и декор. Есть старинные русские книги, лампы, куклы, фотографии в золотых рамах, чайные чашки и шахматные доски. Белые скатерти и фарфор с цветочным узором в тусклом свете выглядят так, будто они из 1970-х годов. По телевизору с плоским экраном идут русские мультфильмы.

«Это как дом твоей бабушки. Как будто вернулся в Москву», — говорит защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев.

«Можно окунуться в детство», — говорит центрфорвард «Джетс» Владислав Наместников.

«Это домашняя кухня», — говорит вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский".

Как пишет автор статьи Джо Смит, российские игроки НХЛ являются завсегдатаями данного заведения. Помимо вышеназванных хоккеистоd, заведение пользуется gjgekzhyjcnm. у таких звёзд, как Никита Кучеров и Андрей Василевский.

«Раньше я и понятия не имел, что такое русская еда. Но это очень похоже на фермерскую еду. Тяжёлый и густой суп с картошкой. Это был такой забавный опыт. Я пошёл и набрал пару фунтов картошки. Когда мы уезжали, начался шум, и начала собираться группа. Было бы круто, если бы на следующий день у нас был выходной, чтобы тусоваться всю ночь. Они сказали, что воскресенья и понедельники — насыщенные русские ночи, когда россияне приходят туда, чтобы повеселиться и потусоваться», — приводит Смит впечатления Миддлтона.