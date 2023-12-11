Андрей Назаров: сборная России — важнейший институт, она объединяет целые континенты

Известный тренер Андрей Назаров критически высказался о нападающих «Спартака» Павле Порядине и Николае Голдобине, которые решили не выступать за сборную России на предстоящем Кубке Первого канала.

«Сборная России не просто объединяет людей, а объединяет целые континенты. Уверен, что на грядущем Кубке Первого канала будут присутствовать в том числе североамериканские скауты, так как спрос на российских игроков по-прежнему велик. Выступать за сборную России почётно и престижно. В этой связи меня удивляет, что некоторые игроки не приезжают в сборную. Например, Порядин и Голдобин, являющиеся визитными карточками сегодняшней лиги, сыграли на Матче звёзд КХЛ, но в национальную команду почему-то не приехали. Одно дело, когда речь идёт о травме, как в случае с давно выбывшим Морозовым, но ведь здесь речи о травмах не идёт. Конечно, «Спартак» хочет сохранить своих лидеров и дать им отдохнуть, но сборная России – важнейший институт. Сейчас матчей с её участием по политическим причинам стало не так много», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.