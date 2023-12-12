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Экс-тренер «Вашингтона» оценил перспективы Овечкина на фоне антирекордной безголевой серии

Экс-тренер «Вашингтона» оценил перспективы Овечкина на фоне антирекордной безголевой серии
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро оценил перспективы российского нападающего Александра Овечкина в нынешнем сезоне на фоне его антирекордной безголевой серии. Напомним, Овечкин не может забить на протяжении десяти матчей.

«Если он сможет забить 25 голов в этом году, я думаю, он продолжит идти вперёд. Я всегда думал, что он будет играть, пока не побьёт рекорд. Но если бы он забил 12 голов в этом году, зная человека с его гордостью, я не знаю, что бы он чувствовал. Я всё ещё думаю, что он придёт в норму и наберёт 25-30 очков. Я люблю Уэйна, но мне бы очень хотелось, чтобы эта погоня дошла до конца. Овечкин хочет быть лучшим, вот почему я думаю, что он собирается побить рекорд», — приводит слова Будро The Athletic.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 5 голов и сделал 11 результативных передач.

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