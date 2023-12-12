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34 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Торонто»

34 сейва Ильи Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Торонто»
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Сегодня, 12 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0 — ОТ).

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват. Ворота команды защищал российский вратарь Илья Сорокин, сделавший 34 сейва (91,89%).

За «Торонто» голами отличились Остон Мэттьюс, Джон Таварес и Морган Ралли. На воротах команды сыграл россиянин Илья Самсонов, совершивший 27 сейвов (87,1%).

После 27 матчей «Айлендерс» занимает пятое место в Восточной конференции с 33 очками. «Торонто» расположилось на четвёртой строчке, набрав 33 очка в 25 играх.

Следующий матч «Айлендерс» проведёт с «Анахайм Дакс», а «Торонто» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 05:50 (pp)     1:1 Нельсон (Палмьери, Добсон) – 09:20     2:1 Сизикас (Клаттербак, Фэшинг) – 18:33     3:1 Палмьери (Нельсон, Добсон) – 21:10     3:2 Таварес (Тимминс, Маккейб) – 27:43     3:3 Райлли (Таварес, Нюландер) – 59:53     4:3 Хорват (Барзал, Добсон) – 60:46    
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