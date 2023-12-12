Мэттьюс догнал Кучерова в снайперской гонке сезона НХЛ. Они делят первое место в лиге

Сегодня, 12 декабря, «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Ю-Би-Эс-Арене» завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0 — ОТ).

Счёт в матче открыл нападающий гостей Остон Мэттьюс, для которого этот гол стал 19-м в нынешнем сезоне НХЛ. Американский форвард сравнялся в снайперской гонке с нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

Теперь они делят первое место в лиге. При этом в активе 26-летнего Мэттьюса 19 шайб в 25 матчах регулярного чемпионата, тогда как 30-летний Кучеров забросил аналогичное число шайб, сыграв на три матча больше.

На третьем месте располагается форвард «Ванкувера» Брок Бёзер с 18 шайбами в 28 встречах.