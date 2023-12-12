Два ассиста Ничушкина в концовке помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Калгари»

В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (6:5).

Отметим, что за 08:40 до конца третьего периода хозяева уступали 3:5, после чего забросили три безответные шайбы и довели матч до победы. В двух из трёх голов «Эвеланш» в концовке результативной передачей отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Шайбы у хозяев забрасыали Томаш Татар, Кейл Макар, Бен Майерс, Росс Колтон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. В составе «Калгари» голы на счету Назема Кадри, Эндрю Манджапане, Блейка Коулмана, Коннора Зари и Егора Шаранговича.

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Флэймз» остались с 25 очками и идут на 11-й строчке Запада.