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Два ассиста Ничушкина в концовке помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Калгари»

Два ассиста Ничушкина в концовке помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Калгари»
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В Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Калгари Флэймз» (6:5).

Отметим, что за 08:40 до конца третьего периода хозяева уступали 3:5, после чего забросили три безответные шайбы и довели матч до победы. В двух из трёх голов «Эвеланш» в концовке результативной передачей отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Шайбы у хозяев забрасыали Томаш Татар, Кейл Макар, Бен Майерс, Росс Колтон, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. В составе «Калгари» голы на счету Назема Кадри, Эндрю Манджапане, Блейка Коулмана, Коннора Зари и Егора Шаранговича.

«Колорадо» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Флэймз» остались с 25 очками и идут на 11-й строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кадри (Коулман) – 13:46     1:1 Татар (Колтон, Олофссон) – 18:14     2:1 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 21:43 (pp)     2:2 Манджапане (Кадри, Гилберт) – 25:14     2:3 Коулман (Баклунд, Гилберт) – 33:21     3:3 Майерс (Кольяно, Малински) – 34:57     3:4 Зари (Уигар) – 36:19     3:5 Шарангович (Ханифин, Андерссон) – 38:34     4:5 Колтон (Мэнсон, Байрэм) – 51:20     5:5 Рантанен (Ничушкин, Макар) – 53:31     6:5 Маккиннон (Ничушкин, Рантанен) – 55:30    
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