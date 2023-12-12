Форвард «Детройта» Дилан Ларкин пропустит минимум неделю из-за травмы

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин, который был помещён в список травмированных после того, как получил травму верхней части тела в матче с «Оттавой Сенаторз» (1:5), не сможет помочь своей команде минимум одну неделю.

«Дилан добавлен в список травмированных. Никаких данных по срокам, но очевидно, что он пропустит минимум неделю. Я думаю, мы узнаем больше с течением времени. Я думаю, увидеть, как он падает без сознания, что заставляет вспомнить его прошлое, а потом увидеть, как он уходит со льда с некоторой помощью, а не на носилках, было положительным моментом. Очень жаль терять игрока такого калибра на продолжительный период времени», — приводит слова главного тренера «Детройта» Дерека Лалонда официальный сайт НХЛ.

Напомним, после хита от нападающего «Оттавы» Ларкин в падении столкнулся с Паркером Келли. Ларкин упал на лёд, после чего защитник «Оттавы» Артём Зуб упал ему на ноги. Ларкин пролежал на льду около минуты, после чего пришёл в сознание и смог встать. Он покинул площадку с помощью партнёров по команде и больше не выходил на лёд.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету Ларкина 25 (11+14) очков в 24 матчах.