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Гол Цыплакова в ворота московского «Динамо» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ

Гол Цыплакова в ворота московского «Динамо» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
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КХЛ определила лучшие голы прошедшей игровой недели, которая предшествовала Матчу звёзд КХЛ — 2023 в Санкт-Петербурге.

Первое место заняла шайба форварда «Спартака» Максима Цыплакова в сверхрезультативном матче с московским «Динамо» (8:7 ОТ). Цыплаков забросил пятую шайбу красно-белых, сократив отставание от соперника до одного гола.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео лучшего гола прошедшей игровой недели в КХЛ:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Второе место занял гол Александра Филатьева из «Авангарда» в ворота «Барыса» (5:1). Замкнула тройку призёров шайба нападающего «Сочи» Ильдара Шиксатдарова в выездном матче с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 ОТ).

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