Форвард «Колорадо» Рантанен жёстко ответил отцу одноклубника после матча с «Калгари»

Финский нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, набравший 3 (1+2) очка в сегодняшнем матче своей команды с «Калгари Флэймз» (6:5), прокомментировал своё выступление.

«Это было хорошо. И, если честно, есть одна вещь, которая придала мне дополнительную энергию. Отец одного из наших хоккеистов говорил всякое дерьмо обо мне в СМИ — что летом я не тренировался так, как должен был. Он просто всё выдумал. Так вот, я думаю, что он сказал это про него (его сына. — Прим. «Чемпионата»), знаете. Если ты говоришь всякое дерьмо, оно обязательно тебе вернётся», — сказал Рантанен в интервью Altitude Sports.

Пользователи социальных сетей, отписавшиеся в комментариях, вычислили, что слова Рантанена адресованы отцу его соотечественника Арттури Лехконена Исмо, который работает хоккейным аналитиком в финском издании Yle.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Лехконена всего 12 матчей за «Эвеланш», в которых он набрал 8 (3+5) очков.