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Нападающий «Спартака» Порядин назвал сильные стороны Алексея Жамнова

Нападающий «Спартака» Порядин назвал сильные стороны Алексея Жамнова
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал о сильных сторонах главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.

«Прежде всего спокойствием. Ощущается, что это опытный тренер, прекрасно понимающий, как нужно налаживать диалог с подопечными. Иногда ловишь себя на мысли, что он всегда идеально чувствует, какую фразу сказать в тот или иной момент, пусть на площадку и выходим мы. Причём речь о простых и очевидных вещах. Но они удивительным образом помогают. Повторюсь, коммуникация — одна из мощных сторон Жамнова. Он по кирпичику выстроил эту команду», — сказал Порядин в интервью RT.

В сезоне-2023/2024 27-летний Порядин сыграл 41 игру, в которых форвард забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 41 очко. Московский клуб после 41 матча набрал 56 результативных баллов и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях со «Спартаком» 19 декабря.

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