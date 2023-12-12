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Президент «Ванкувера» высказался об игре Андрея Кузьменко в нынешнем сезоне

Президент «Ванкувера» высказался об игре Андрея Кузьменко в нынешнем сезоне
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Президент «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд оценил игру российского нападающего «косаток» Андрея Кузьменко в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Меня беспокоит лишь то, что теперь он чувствует давление. А когда ты чувствуешь давление, то начинаешь давить, сильнее сжимать клюшку и отдавать пас тогда, когда тебе нужно бросать, и наоборот. Я верю в наш персонал, они продолжат с ним работать. Он хороший и способный игрок. Кузьменко снова забьёт 40 голов? Возможно, нет. Но, судя по тому, как он играет, можно ожидать от него 25 шайб.

Обмен Кузьменко? Что ж, мы будем непредвзяты. Я не хочу ограничиваться одним ответом. Но нам нужно продолжать пытаться помочь ему», — приводит слова Рутерфорда Sportsnet.

В сезоне-2023/2024 НХЛ на счету 27-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 25 матчах нынешнего сезона.

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