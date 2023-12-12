«Наша тройка объединила максималистов». Порядин — об игре с Голдобиным и Морозовым

Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал о совместной игре с партнёрами по звену Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.

«Для начала нужно понимать один важный момент. Наша тройка объединила максималистов. Каждый из нас всегда стремится добиться на льду большего. Но в текущем розыгрыше КХЛ это можно сказать обо всей команде. Ещё летом на сборах много общались с тренерским штабом. Нам дали понять, что мы способны выигрывать не от случая к случаю, а всегда и у всех. Теперь все просто выходят на лёд и стремятся вкалывать по максимуму. Здорово, что у нас получается. А самое главное, „Спартак“ получает удовольствие от собственной игры», — сказал Порядин в интервью RT.

В сезоне-2023/2024 27-летний Порядин сыграл 41 игру, в которых форвард забросил 18 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 41 очко. Московский клуб после 41 матча набрал 56 результативных баллов и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Торпедо» 19 декабря.

Ранее Порядин рассказал о сильных сторонах главного тренера красно-белых Алексея Жамнова.