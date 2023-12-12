Торторелла назвал игрока «Филадельфии», у которого стоит поучиться Егору Замуле

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла заявил, что российскому защитнику клуба Егору Замуле стоит поучиться у игрока обороны «лётчиков» Марка Стаала.

«Замуле не помешало бы изучить позиционную игру Марка Стаала и его игру клюшкой в защите. Замула напоминает мне Стаала в молодости, за исключением того, что Егор немного больше играет в атаке. Егор всё ещё нуждается в более быстрых решениях и ему нужно играть меньше с двумя руками на клюшке. Но прогресс есть», — приводит слова Тортореллы журналист Билл Мельцер на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Замулы один гол и три результативные передачи за 20 матчей сезона.