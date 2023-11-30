Главный тренер «Филадельфии» Торторелла рассказал, чего хочет видеть от игры Замулы

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал возвращение в состав «лётчиков» защитника Егоры Замулы, рассказав чего ждёт от его игры.

«Я всё ещё думаю, что он непоследователен. Я не ожидаю, что это изменится в одночасье, но наша работа — продолжать посылать сообщение. Он целеустремлённый спортсмен, я просто хочу видеть на льду более решительную личность. Мы все знаем, что он действительно хорош с шайбой. Я хочу, чтобы шайба была в темпе. Темп не всегда определяется вашими ногами, темп это разум, это руки. Темп придаёт решимости. Это то, над чем мы с ним работаем. Это не лечится за одну ночь», — приводит слова Тортореллы журналист Адам Кимельман в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Замула пропустил последние два матча «Филадельфии Флайерз». В текущем сезоне на счету Егора один гол и три результативные передачи за 17 матчей сезона.