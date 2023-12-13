38-летний форвард «Питтсбурга» в одном матче забил больше, чем ранее за весь сезон НХЛ

Сегодня, 13 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

В составе «Питтсбурга» двумя заброшенными шайбами отметился Джейк Гюнцель, а также дубль на счету Джеффа Картера. Примечательно, что в матче с «Аризоной» Картеру удалось забросить больше шайб, чем ранее за весь сезон. Сегодня 38-летний форвард отметился двумя точными бросками, тогда как в предыдущих 20 матчах регулярного чемпионата он отличился лишь однажды.

Картер является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014) в составе «Лос-Анджелес Кингз» и олимпийским чемпионом — 2014 в Сочи. Он выступает за «Питтсбург» с 2021 года.