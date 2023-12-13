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Кузьменко забил первый гол в НХЛ с 1 декабря, прошив Василевского броском в касание

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе первого периода счёт равный — 1:1.

В составе хозяев в большинстве отличился российский нападающий Андрей Кузьменко, которому ассистировали Джей Ти Миллер и Куинн Хьюз. 27-летний Кузьменко отличился впервые с 1 декабря, забив пятый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Кузьменко реализовал большинство, броском в касание прошив соотечественника Андрея Василевского, защищающего сегодня ворота «молний».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В нынешнем сезоне Кузьменко принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 16 (5+11) очков.