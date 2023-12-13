Сидни Кросби вплотную приблизился к 14-му месту в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ

Сегодня, 13 декабря, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (2:2, 0:0, 2:0).

В составе победителей результативной передачей отметился капитан команды Сидни Кросби, для которого это набранное очко стало 1530-м за карьеру в НХЛ. Таким образом канадский форвард вплотную приблизился к 14-му месту в зачёте бомбардиров всех времён в НХЛ, которое сейчас единолично занимает Пол Коффи (1531).

В активе Кросби теперь 1530 (565+965) очков в 1217 матчах, тогда как игравший на позиции защитника Коффи отметился 1531 (396+1135) очком в 1409 встречах. Напомним, что Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов.