«Вся команда это оценила». Форвард «Каролины» — о потасовке Кочеткова с Ткачуком

Нападающий «Каролины» Сет Джарвис поделился эмоциями от выступления вратаря Петра Кочеткова в матче с «Оттавой» (4:1). Россиянин отразил 31 из 32 бросков и был признан второй звездой матча. В концовке матча Кочетков отразил буллит и вступил в перепалску с капитаном «Оттавы» Брэди Ткачуком.

«Этот сейв в полёте был очень классным, я люблю такое. Кочетков сумасшедший! После этого он вступил в перепалку с Ткачуком — вся команда это оценила. Мы любим его, он проделал отличную работу сегодня», — цитирует Джарвиса пресс-служба клуба.

В эпизоде с потасовкой Ткачуку не понравилось, что Кочетков при отражении буллита бросился ему в ноги и подсёк клюшкой. По итогам эпизода 10-минутный дисциплинарный штраф получил капитан «Оттавы» и ушёл в раздевалку до конца матча.