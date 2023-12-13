«Это выведет Овечкина из депрессии». Розен назвал потенциальных новичков «Вашингтона»

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен рассказал о потенциальных трансферных целях «Вашингтон Кэпиталз».

«Потенцильные цели «Вашингтона»? Элиас Линдхольм («Калгари»), Назем Кадри («Калгари»), Шон Монахан («Монреаль»), Владимир Тарасенко («Оттава»), Энтони Дюклер («Сан-Хосе»), Адам Хенрик («Анахайм»), Патрик Лайне («Коламбус»).

Я думаю, что «Кэпиталз» должны присматриваться к центрфорвард, который сможет скинуть Евгения Кузнецова или Дилана Строума в третье звено и сдвинуть Коннора Макмайкла либо на фланг, либо в четвёртую тройку. Им также нужен распасовщик для их первой спецбригады большинства. Она нехороша, «Вашингтон» — последний в НХЛ с показателем реализации численного преимущество 8,2%. Это весомая причина, по которой ответ на вопрос, нужно ли волноваться за погоню Овечкина за рекордом Гретцки — однозначное «да».

Но что касается вопроса о том, кто мог бы заменить Никласа Бекстрёма — я бы присмотрелся к Линдхольму и Монахану. У обоих истекают контракты, они могут стать неограниченно свободными агентами, так что клуб не будет связан долгосрочными обязательствами, если не захочет. Они могут управлять игрой, и, честно говоря, просто смена персонала, другой взгляд и набор навыков могут сыграть важную роль для того, чтобы вывести «Кэпиталз» из их депрессии в игре в большинстве, который длится весь сезон. Если они смогут это сделать, знайте, это выведет Овечкина из голеадорской депрессии, которая также длится весь сезон», — говорится в сообщении.