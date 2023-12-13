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Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке
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Стали известны сочетания звеньев сборной «России 25» на тренировке перед предстоящим турниром на Кубок Первого канала. Хоккеисты были разделены на две группы.

Первая группа: вратари Никита Серебряков и Сергей Иванов.

Толчинский — Воробьёв — Соркин, Никишин — Земчёнок.
Зыков — Глотов — Хайруллин, Лямкин — Елесин.
Атанасов — Сафонов — Шабанов, Карпухин — Сергеев.
Дыняк — Бардаков — Полтапов, Федотов — Конюшков.

Во второй группе тренировались вратари Артемий Плешков и Евгений Волохин, нападающие Никита Коростелёв, Андрей Чивилёв, Николай Поляков и Никита Гребёнкин, защитники Тимофей Давыдов и Никита Смирнов.

Кубок Первого канала с 14 по 17 декабря впервые пройдёт в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «России 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также национальные сборные Беларуси и Казахстана.

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