Ротенберг назвал капитана сборной России на Кубок Первого канала

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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале назвал имя капитана национальной команды и его помощников.

«Определили капитана сборной на Кубок Первого канала. Им станет защитник Александр Никишин. Ассистенты — Александр Елесин, Марат Хайруллин, Илья Сафонов, Максим Соркин. Готовятся все!» — написал Ротенберг.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Никишин сыграл 39 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 20 результативных передач, набрав в общей сложности 30 очков.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие нападающих «Спартака» Николая Голдобина и Павла Порядина в составе национальной команды на Кубок Первого канала.