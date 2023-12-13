Капитан «Металлурга» назвал две причины успешного выступления «Спартака»

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев высказался об успешной игре «Спартака» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Да, „Спартак“ действительно хорош в этом году. Они провели хорошую селекцию, отличный тренерский штаб. Там действительно боеспособная команда, но будет видно, как они проведут остаток чемпионата. Тогда и можно будет делать какие-то выводы», — приводит слова Яковлева «Газета.Ru».

Напомним, «Спартак» набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи и возглавляет общую турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему нападающие красно-белых Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в сборную «Россия 25» на Кубок Первого канала.