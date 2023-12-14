Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Маккиннон набрал очки в 13-м матче подряд. У него самая длинная активная очковая серия

В эти минуты в Денвере проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Баффало Сэйбрз».

К данному моменту звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон записал на свой счёт в этом матче результативную передачу.

Таким образом, канадец набрал очки в своём 13-м матче подряд. По этому показателю он обошёл защитника «Эдмонтон Ойлерз» Эвана Бушара (12 подряд очковых игр). На данный момент результативная серия Маккиннона — самая длинная из активных на данный момент в регулярном чемпионате.

Всего в нынешнем сезоне на счету Маккиннона, с учётом этого матча, 40 (12+28) очков в 28 играх.

Это второй матч между «Колорадо» и «Баффало» в нынешнем сезоне. В первом из них «Сэйбрз» не оставили шансов своим соперникам, уверенно победив 4:0.