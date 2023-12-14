Сидни Кросби вышел на 23-е место в списке снайперов всех времён в НХЛ

В Монреале прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в матче одержали «Пингвинз» со счётом 4:3 по буллитам.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил две шайбы и стал автором результативной передачи. Канадский форвард был признан первой звездой матча.

Всего на счету Кросби в НХЛ стало 567 голов в 1218 матчах. Таким образом, Сидни обошёл Патрика Марло в списке снайперов в истории лиги и теперь занимает 23-е место по этому показателю.

Отметим, что Сидни является лучшим бомбардиром НХЛ среди действующих хоккеистов. В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 14 результативных передач.