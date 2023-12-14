«Ребята начинали нервничать». Карлссон оценил рекордно длинную буллитную серию

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон оценил буллитную серию в матче с «Монреалем» (4:3 Б), в которой команды выполнили в общей сложности 24 броска (12 раундов). Решающим оказалось точное попадание Дженсена Харкинса.

«Всегда весело, когда буллитная серия только начинается. Когда серия затянулась, ребята на скамейке запасных начали немного нервничать и надеяться на наш гол. Но в то же время это одна из тех вещей, когда ребята получают возможность реализовать буллит, чего иначе они бы не получили, и сегодня Харкс забил нам победный гол.

Я не знаю, бил ли он раньше буллиты, не говоря уже о том, чтобы забить победный гол, так что это важный момент лично для него и, очевидно, для нашей команды», — цитирует Карлссона пресс-служба лиги

Эта буллитная серия стала самой длинной в текущем регулярном чемпионате, а также самой длинной в истории «Питтсбурга».