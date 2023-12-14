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«Всё время повторял это в голове». Просветов оценил победу над „Баффало“

«Всё время повторял это в голове». Просветов оценил победу над „Баффало“
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Вратарь «Колорадо» Иван Просветов прокомментировал победу в матче с «Баффало» (5:1) и первый период, в котором «Эвеланш» перебросали соперника со счётом 15:6, а россиянин пропустил гол в концовке первого игрового отрезка.

«Я думаю, что это было довольно тяжело морально. Типа: «Ой, что будет?» Затем у них появляется отличный шанс, и они забивают. Так что я бы не сделал что-то другое. Мне придётся вернуться к этому моменту и посмотреть видео. Иногда такое случается. Просто пытаюсь сосредоточиться на своей игре, когда появляется такая возможность, потому что это не моя проблема, что соперник не бросает по воротам. Я всё время повторял это в голове», — цитирует Просветова пресс-сулжба клуба.

Просветов отразил 29 из 30 бросков по воротам в матче с «Баффало».

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