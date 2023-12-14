В «Спартаке» рассказали, когда ждут в строю Морозова, восстанавливающегося после травмы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о сроках восстановления от травмы одного из ведущих нападающих команды Ивана Морозова. 23-летний форвард находится в списке травмированных с 16 ноября.

«Как мы и говорили, ждём возращения Ивана в строй в январе. Наверное, ближе к середине-концу месяца. Восстановление идёт хорошо, Иван приступил к тренировкам на льду по индивидуальной программе», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Морозов получил повреждение в ходе матча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 красно-белых с «Салаватом Юлаевым» (6:2). В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб.