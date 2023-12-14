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В «Спартаке» ответили на вопрос, когда Илья Ковальчук дебютирует за клуб в КХЛ

В «Спартаке» ответили на вопрос, когда Илья Ковальчук дебютирует за клуб в КХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, когда 40-летний нападающий Илья Ковальчук дебютирует за клуб в КХЛ. «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком 6 декабря.

«Сейчас Илья приедет и будет полноценно готовиться с нами. Это будет в ближайшие дни. Когда он сыграет – будем смотреть по состоянию Ильи. Это решение за тренерским штабом», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной ассоциации (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

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