ХК «Сибирь» — лидер по проценту удачных попыток тренерских запросов в текущем сезоне КХЛ

Континентальная хоккейная лига рассказала о статистике видеозапросов тренеров клубов в текущем регулярном сезоне.

Всего клубы лиги в первой части сезона 64 раза пользовались опцией видеозапросов, и 38 попыток оказались удачными – это 59%. Чаще всего это делала «Сибирь» (шесть попыток), на втором месте – «Локомотив», «Трактор» и «Адмирал» (у всех по пять попыток).

Что касается процента успешных видеозапросов, то у «Автомобилиста», «Салавата Юлаева» и «Сочи» он составляет 100% – эти клубы взяли всего по одному челленджу, и они оказались успешными. Из тех команд, кто пользовался этой опцией три и более раза, наивысший процент «попаданий» у «Сибири»: пять удачных попыток из шести (83%). Следом идут «Локомотив» и «Трактор» – по четыре успешных челленджа из пяти (80%).

Худшие команды по проценту успешных запросов – «Авангард», «Лада», «Спартак» и «Амур»: ни одной успешной попытки.

Напомним, новосибирский клуб после 41 сыгранного матча набрал 43 очка и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.