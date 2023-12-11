«Проваливаюсь — и снова восстанавливаюсь». Нападающий «Сибири» Прохоркин — о своей игре

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин подвёл итог половины чемпионата для себя и сибирского клуба. 30-летний форвард в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка.

«Хочется всегда играть лучше. Главное – здоровье, а дальше уже прорвёмся. Близок к своей прежней форме? Сложно говорить о форме. Я пропустил сборы, а до этого и весь прошлый год, и у меня идёт волнами – хорошо-хорошо, а потом начинаю уставать и ничего с этим поделать не могу. Проваливаюсь пару игр – и снова восстанавливаюсь. Наверное, это будет самый тяжёлый год в моей карьере в плане восстановления и набора формы.

Как в команде восприняли отставку главного тренера Дэвида Немировски? Не очень приятная ситуация для любого клуба. Но мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что в нашем виде спорта такое часто бывает. Мы поддерживаем нового тренера, и все видели, как последний матч сыграли.

У «Сибири» будет серьёзный настрой на вторую часть чемпионата? Другого и быть не может. Нам надо оставаться в восьмёрке и попадать в плей-офф», — цитирует Прохоркина «РБ Спорт».

Напомним, Дэвид Немировски был отправлен в отставку 6 декабря 2023 года. На место исполняющего обязанности главного тренера новосибирского клуба назначен Сергей Кривокрасов.