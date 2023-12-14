«Сборная всегда сильнее любого клуба». Крикунов – о важности Кубка Первого канала

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о важности проведения Кубка Первого канала.

«Конечно, такие турниры, как Кубок Первого канала, нужно играть и проводить. И нашей сборной это нужно, и Казахстану с Беларусью набраться опыта. Турнир правильный. Закончатся когда-нибудь все эти санкции и наши снова будут везде участвовать. Ребятам сейчас нужно повариться в сборной, это всегда престижно, сборная всегда сильнее любого клуба», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Кубок Первого канала пройдёт с 14 по 17 декабря и впервые будет проведён в Санкт-Петербурге. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.