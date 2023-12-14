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Кольцов рассказал о желании стать главным тренером на постоянной основе

Кольцов рассказал о желании стать главным тренером на постоянной основе
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Главный тренер сборной Беларуси Константин Кольцов после уверенной победе над национальной командой Казахстана (6:2) в рамках Кубка Первого канала рассказал о желании стать наставником на постоянной основе.

«Думаю, у каждого тренера есть желание стать главным на постоянной основе. Не знаю, насколько это от меня зависит. Мне хочется, я над этим работаю. Постоянно посещаем семинары, работаем над собой, прогрессируем. В «Салавате» поздравили, когда меня назначили на замену Квартальнову на Кубок Первого канала, пожелали удачи. С Дмитрием Квартальновым я общался, когда меня назначили», — передаёт слова Кольцова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кубок Первого канала проходит с 14 по 17 декабря. В этом году за трофей поспорят сборная «Россия 25», команда «Звёзды и ВХЛ», а также сборные Беларуси и Казахстана.

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