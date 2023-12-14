Крикунов заявил, как относится к возможной заявке клуба из России в чемпионат Беларуси

Бывший главный тренер сборных России Владимир Крикунов высказался о желании «Славутича» из города Смоленска подать заявку на выступление в чемпионате Беларуси.

«Я считаю, что решение хорошее. Если у смоленского клуба хватит возможностей и финансов для участия в чемпионате Беларуси, то почему нет? Ничего страшного в этом не вижу. Есть же примеры иностранных команд, участвовавших в российских чемпионатах. Тем более Смоленск граничит с Беларусью, удобное географическое положение, две дружественные страны», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 2014 году у «Славутича» имелись намерения заявиться в белорусскую экстралигу, однако тогда этого не случилось. В сезонах-2011/2012 и 2013/2014 клуб становился чемпионом Первенства ВХЛ.