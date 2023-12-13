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Российский хоккейный клуб из Смоленска хочет заявиться в чемпионат Беларуси, что об этом известно

Российский клуб хочет в чемпионат Беларуси. Главное, что об этом известно
Павел Панышев
Российский клуб хочет в чемпионат Беларуси
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Все возможности есть, теперь решение за руководством.

Накануне в рамках международного хоккейного форума из уст председателя Федерации хоккея Беларуси Александра Богдановича прозвучало, что один из российских клубов подал заявку на участие в национальном чемпионате этой страны. Кроме того, руководитель рассказал о планах увеличить число участников первенства до 14 клубов. На данный момент в чемпионате белорусской Экстралиги принимают участие 12 команд. В КХЛ Беларусь представлена минским «Динамо».

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Заявление интересное. Особенно в преддверии Кубка Первого канала, действующими победителями которого белорусы являются. Спорт в рамках союзного государства России и Беларуси можно и нужно развивать, а к хоккею в обеих странах особое и тёплое отношение: президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко сами регулярно выходят на лёд.

Разумеется, журналисты сразу начали искать информацию: что же это за команда? В результате «Чемпионат» первым сообщил, что желание выступать в чемпионате Беларуси изъявил хоккейный клуб «Славутич» из Смоленска.

Команда была основана в 2010 году. В 2014 году у клуба имелись намерения заявиться в белорусскую Экстралигу, однако тогда этого не случилось. В сезонах-2011/2012 и 2013/2014 клуб становился чемпионом Первенства ВХЛ (не путать с чемпионатом ВХЛ). В сезоне-2016/2017 команда заняла второе место в Первенстве ВХЛ, проиграв в финальной серии ХК «Ростов» (1-4).

Игроки хоккейного клуба «Славутич»

Игроки хоккейного клуба «Славутич»

Фото: vk.com/hkslavutich

«Этот вопрос прорабатывается. Да, Богданович (председатель Федерации хоккея Беларуси. — Прим. «Чемпионата») приезжал, осматривал наши, так сказать, мощности. Но всё в стадии обсуждения, никаких нормативных актов. Готовим пул для губернатора, чтобы он ознакомился с этим. Всё будет понятно в начале года», — рассказали ТАСС в Министерстве спорта Смоленской области.

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Стоит отметить, что в географическом плане Смоленщина как раз граничит с Беларусью, поэтому никаких проблем с логистикой у команд не будет. «Славутич» сможет спокойно ездить на выездные матчи на автобусе, а гостевые команды аналогичным образом прибывать в Смоленск. Всё удобно, доступно и недорого.

Есть в городе и хоккейная арена, а полностью инфраструктуру и готовность всех вводных осмотрят и проверят соответствующие люди.

«Белорусы – молодцы. Уверен, что в союзном для нас государстве ждут и примут в свой чемпионат смоленский хоккейный клуб, подавший заявку на участие в местном чемпионате. Новая команда, хорошее географическое расположение, удобно ездить на матчи. Никаких проблем не возникнет, правильный и осознанный шаг со стороны обеих сторон», — заявил нам известный российский специалист Андрей Назаров.

Так что теперь остаётся ждать начала года и официальных новостей, которые, не сомневаемся, последуют. Просто так подобные вещи не затеваются. Тем более на серьёзном уровне.

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