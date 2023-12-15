Защитник «Спартака»: Голдобин сейчас — лучший игрок КХЛ

Защитник «Спартака» Михал Чайковски оценил игру своего одноклубника Николая Голдобина, который находится на втором месте в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона КХЛ.

«У нас разные варианты розыгрыша большинства есть! Или ребят выводим на бросок, или они меня. Надо смотреть по ситуации. Когда Коля открыт, я стараюсь ему отдать пас, и он решает. Думаю, Голдобин – лучший игрок КХЛ прямо сейчас. Он очень здорово играет, большой молодец.

Травма Морозова? Команде надо играть ещё лучше сейчас, за себя и за этого парня, который очень здорово до этого играл. «Спартак» нельзя назвать командой одной тройки. Тройка Морозова очень здорово играла, но и второе, третье и четвёртое звено здорово играют. Все играют командой, все вместе. И второе звено может забить, и какое угодно. Звено Цыплакова здорово играет и все остальные», — сказал Чайковски в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Чайковски читайте на «Чемпионате»: