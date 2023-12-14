Нападающий «Северстали» Пилипенко рассказал, в честь кого взял 13-й номер

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко рассказал, в честь кого взял свой 13-й номер.

«Не суеверный человек? Дело не в суеверии. Этот игровой номер я взял, когда меня, ещё школьника, вызвали в сборную. Мой кумир с детства — Павел Дацюк, а он играл под 13-м номером. Его и я взял в сборной, а потом и в КХЛ. Мы с Павлом, кстати, бывает, видимся в Екатеринбурге, разговариваем», — сказал Пилипенко в интервью 35media.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 27-летний нападающий череповецкого клуба провёл 36 встреч, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков. «Северсталь» набрала 41 результативный балл и занимает седьмое место в турнирной таблице Запада.