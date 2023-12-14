Р. Ротенберг: на Олимпиаде надо было выигрывать каждую игру. Здесь такая же ситуация!

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над командой «Звёзды и ВХЛ» (5:2) рассказал о важности матчей Кубка Первого канала.

«Важная игра с этой точки зрения. Вспоминаю, как мы на Олимпиаде в Корее готовились, играли перед турниром. А на Олимпиаде только семь игр, каждую надо выигрывать. Здесь такая же ситуация, каждую надо выигрывать, и это непростая задача. Там мы играли после сборов с Кореей, но до этого у нас было две недели сборов. Сплотить команду, запустить все механизмы – непростая задача для любого коллектива. У нас дружная команда, все бьются друг за друга, будем только добавлять», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.